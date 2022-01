Informationen zur Natur in Nettetal : Fledermauswanderung oder Vogelstimmkurs im Angebot

Nettetal Die Biologische Station Krickenbecker Seen stellt ihr Jahresprogramm vor. Bis zum Dezember werden 49 Wanderungen und Vorträge angeboten. Das gedruckte Programm liegt jetzt in öffentlichen Einrichtungen aus.

Zum Jahresanfang präsentiert die Biologische Station Krickenbecker Seen ihr Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2022. In 49 kostenfreien Wanderungen und Vorträgen bringen die Mitarbeiter der Biologischen Station Interessierten die Natur ihrer Heimat näher. Neben Klassikern wie der „Fledermauswanderung“ und der „Vogelzugbeobachtung auf dem Taubenberg“ gibt es auch einige neue Veranstaltungen.

Wer Frühaufsteher ist und schon immer die heimische Vogelwelt am Gesang erkennen wollte, ist beim dreiteiligen Vogelstimmkurs am 3. und 17. April und 8. Mai mit Jürgen Schwirk bestens aufgehoben. Alle Teile können unabhängig voneinander besucht werden und sind für Einsteiger geeignet. Neu sind in diesem Jahr vier Veranstaltungen für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Zu unterschiedlichen Themen wird im Frühjahr (14. Mai), im Sommer (26. Juni), Herbst (15. Oktober) und Winter (11. Dezember) die Natur rund um die Krickenbecker Seen und Hinsbecker Höhen erlebnisreich erforscht und erkundet.