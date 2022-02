Corona im Kreis Viersen : Novavax-Impfungen von nächster Woche an möglich

Kreis Viersen Noch ist unklar, wie viele Impfdosen von Novavax in den Kreis Viersen geliefert werden. Sicher ist: 80 Prozent der Impfdosen sind für medizinisches Personal reserviert. Arztpraxen können den Impfstoff noch nicht bestellen.

An diesem Mittwoch sollen die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Novavax im Lager des Bundes ankommen und dann zügig an die Bundesländer verteilt werden. Wie viele Impfdosen der Kreis Viersen erhält, stehe noch nicht fest, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der US-Hersteller will bis Ende der Woche insgesamt 1,4 Millionen Impfdosen an den Bund liefern.