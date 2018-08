Besucher nutzen den Sandkasten in der Lobbericher Fußgängerzone

Aktion : Sandkasten kommt bei den Besuchern an

Während sich die Erwachsenen im Schatten ausruhen können, toben sich die Kinder im Sandkasten aus. Foto: Stadt Nettetal

Der 64 Quadratmeter große Sandkasten, der während der Sommerferien in der Lobbericher Fußgängerzone steht, kommt an. Die Idee stammt von der Hilfsorganisation Human Plus. Der Vorsitzende Anestis Ioannidis will damit den Kindern eine zusätzliche Ferienaktion ermöglichen.

