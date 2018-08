„Heimat“-Tour: Wandern mit der Ministerin

Ina Scharrenbach wandert am Montag durch Nettetal. Foto: picture alliance/dpa/Roland Weihrauch

Nettetal Am Montag erkundet die NRW-Heimatministerin die Seenstadt.

Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Ministerin für Heimat, macht auf ihrer „Heimat-Tour“ Station im Kreis Viersen. Am Montag, 6. August, wandert sie entlang des Premium-Wanderwegs „Nette Seen“ im Naturpark Schwalm-Nette. Wer die Ministerin auf ihrer Tour zu Rohrdommelprojekt, Campingplatz und Kopfweiden begleiten möchte, ist herzlich eingeladen: Die fünf Kilometer lange Wanderung startet um 12 Uhr am NABU-Naturschutzhof, Sassenfeld 200 in Nettetal.