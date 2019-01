Kunst in Kaldenkirchen: Grenzüberschreitende Effekte mit Licht

Kaldenkirchen Die illuminierte Alte Fabrik in Kaldenkirchen zeigt Kunst und Theater. Beteiligt sind Künstler und Schüler.

Kunstaktionen mit Ausstellungen, Theater und Lichteffekten starten am Samstag in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen. Beteiligt sind niederländische und deutsche Künstler sowie Oberstufenschüler der Gesamtschule Nettetal. „Die Veranstaltungen finden statt im Rahmen des niederländisch-deutschen Künstler-Projekts ‚Connecting Light‘, das derzeit in Venlo, Tegelen und Kaldenkirchen läuft“, erklärt Initiatorin Nicole Terstappen. Die Künstlerin ist Partnerin des Projekts, das grenzüberschreitend sichtbar ist durch einen Laserstrahl, der markante Gebäude in den drei Kommunen verbindet.