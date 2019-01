Nettetal: Stadt ehrt langjährige Mitarbeiter

Nettetal Zehn Frauen und Männer feierten Dienstjubiläum. Einige sind 40 Jahre im Dienst.

Bürgermeister Christian Wagner (CDU) hat zehn Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu ihren Dienstjubiläen gratuliert und dankte für eine langjährige sehr gute Zusammenarbeit. Bei einer kleinen Feierstunde wurden Heinz-Josef Heythausen (40 Jahre im Dienst, Rettungsassistent in der städtischen Rettungswache, gleichzeitig Verabschiedung in den Ruhestand), Heinz-Josef Heyer (40 Jahre, Städtischer Bauhof), Detlef Bienemann (25 Jahre, Städtischer Bauhof), Stefan Chmielewski (25 Jahre, Notfallsanitäter in der städtischen Rettungswache), Petra Simons-Schmalz (25 Jahre, Sachbearbeitung im Steueramt für Grundbesitzabgaben), Sonja Stangenberg (25 Jahre, Sachbearbeitung im NetteBetrieb), Wolfgang Drews (25 Jahre, Ingenieur in der Bauaufsicht), Renate Bohn (40 Jahre, Sachbearbeitung für Grundbesitzabgaben im Steueramt), Silke Büstgens (25 Jahre, Sachgebietsleitung Asyl) und Michaele Klein (25 Jahre, Diplom-Ingenieurin Umweltschutz in der Stadtplanung) geehrt.