RP-Kaffee-Kino: Mit Kaffee und Kuchen ins Corso-Film-Casino

im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen Foto: RP/Grafik: Martin Ferl

Kaldenkirchen Beim RP-Kaffee-Kino wird am 8. Januar die Komödie „Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon“ gezeigt.

Ein Kinobesuch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen – im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen ist das am Dienstag, 8. Januar, erneut möglich. Um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) startet die deutsche Komödie „Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon“ (freigegeben ab sechs Jahren) im Kino an der Grenzwaldstraße 15a.