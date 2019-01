Nettetal : KaLoBrHi-Chor führt Bachs h-Moll-Messe auf

Die rund 50 Chormitglieder wagten sich an das anspruchsvolle Stück. Foto: Heinz Koch

Gut besucht war die Aufführung der Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach in der Pfarrkirche St. Peter in Hinsbeck, die der KaLoBrHi-Chor Nettetal zu seinem 25-jährigen Bestehen inszenierte. Unter Chorleiter Elmar Lehnen, Basilikaorganist in Kevelaer, hatten die rund 50 Mitglieder des Chores das insbesondere für Laienchöre anspruchsvolle Werk einstudiert.

