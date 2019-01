Kreis Viersen : Ade, Tannenbaum

Am Montag, 7. Januar, werden die ersten Tannenbäume im Kreis Viersen abgeholt. Foto: MAK

Kreis Viersen Wann die Tannenbäume in den Gemeinden des Kreises Viersen an die Straße gestellt werden müssen - und was man tun kann, wenn man den Termin versäumt hat.

Je näher es auf das Dreikönigsfest am 6. Januar zugeht, desto banger fällt der Blick auf den Weihnachtsbaum. Nadelt er schon? Wie lange hält er noch aus?

Zwar ist Weihnachten aus kirchlicher Sicht immer erst am Sonntag nach dem Dreikönigsfest vorbei – aber häufig ist das nicht ganz kompatibel zur Haltbarkeit von festlich geschmückter Fichte oder Nordmanntanne in der guten Stube, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Christbaum zu Jesu Geburt noch gar nicht erfunden war.

Die verschiedenen Abfallbetriebe im Kreis Viersen haben unterschiedliche Abholzeiten für die Tannenbäume. Sie sollen abgeschmückt, nicht länger als 1,50 Meter, gegebenenfalls mit verrottbarem Garn oder Naturkordel gebündelt an die Straße gestellt werden. Der Stammdurchmesser darf 15 Zentimeter nicht überschreiten.

Schwalmtal In der Gemeinde Schwalmtal ist die gesamte nächste Woche Tannenbaum-Abholwoche: Im Bezirk 1 (Biotonne) werden die Bäume am Montag, 7. Januar, abgeholt, im Bezirk 2 sollen sie am Dienstag, 8. Januar, an die Straße gestellt werden, im Bezirk 3, werden die Bäume am Mittwoch, 9. Januar, eingesammelt, im Bezirk 4 am Donnerstag, 10. Januar. Am Freitag, 11. Januar, holen die Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein die Bäume im Bezirk 5 ab.

Nettetal In Nettetal werden die Bäume in der kommenden Woche nach den Biotonnen-Bezirken eingesammelt. Am Montag, 7. Januar, im Bezirk 1, am Dienstag, 8. Januar, im Bezirk 2, am Mittwoch, 9. Januar, im Bezirk 3, am Donnerstag, 10. Januar, im Bezirk 4 und am Freitag, 11. Januar, im Bezirk 5.



Niederkrüchten In der Gemeinde Niederkrüchten werden die Bäume an zwei Tagen in der kommenden Woche abgeholt. In den Bezirken 3 und 4 am Dienstag, 8. Januar, in den Bezirken 1 und 2 am Mittwoch, 9. Januar.

Viersen In der Kreisstadt gibt es einen einheitlichen Termin für die Abholung der Weihnachtsbäume: Sie werden stadtweit am Samstag, 12. Januar, eingesammelt.

Brüggen In der Burggemeinde werden die Tannenbäume am Freitag, 18. Januar, gemeindeweit eingesammelt.

Wer den Termin für die Abholung versäumt hat, kann den Tannenbaum auch über die Biotonne entsorgen. Dann muss er allerdings in maximal 50 Zentimeter kurze Stücke gesägt werden.

(mrö)