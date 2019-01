Kreis Viersen : Strom- und Gaspreise bleiben vorerst stabil

In Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten bleiben die Preise für Strom und Gas im neuen Jahr vorerst stabil. Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Viersen Bundesweit steigen die Preise für Strom und Gas im neuen Jahr überwiegend an. Im Grenzland sieht das anders aus.

Von Sabine Janssen

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt den Verbrauchern fürs neue Jahr steigende Strompreise voraus. Fast die Hälfte der Grundversorger kündigte kurz vor Jahresende eine Strompreis-Erhöhung an. Gegen den Bundestrend bleiben die Strom- und Gaspreise in Viersen, Nettetal, Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten aber derzeit unverändert. Das ergab eine Umfrage bei den Energieversorgern der Region.

„Die Strom- und Gaspreise der NEW in der Grundversorgung und bei den Standardverträgen bleiben vorerst stabil“, sagt Ralf Poll, Geschäftsführer der NEW Energie. „In der Grundversorgung in Viersen liegt der Arbeitspreis derzeit pro kWh bei 26,89 Cent und der Grundpreis bei 97,62 Euro. Bei einem Verbrauch von 1.500 kWh sind dies 501 Euro und für 4.500 kWh bei einem Vier-Personen-Haushalt macht das in Summe 1.308 Euro“, erklärt Poll.

Bei der NEW unterscheide man zwischen zwei Tarifwelten. Die klassischen „Offline“-Tarife und die Online-Tarife. Hinter den Tarifwelten stecke eine grundsätzlich unterschiedliche Energiebeschaffung, erläutert der NEW-Geschäftsführer. Bei den „Offline“-Tarifen werde die Energie in der Regel drei Jahre im Voraus eingekauft. Dies sichere eine hohe Preisstabilität, so dass bei den meisten klassischen Tarifen eine Preisgarantie gelte. „Bei den Online-Tarifen wird Strom und Gas tagesaktuell beschafft. Deshalb kann auch der Preis des entsprechenden Tarifs von Tag zu Tag variieren. Vergleichbar ist das mit dem Preis für Benzin an der Tankstelle, der auch starken Schwankungen unterworfen ist“, sagt Poll. 86 Prozent der Kunden in Versorgungsgebiet der NEW haben einen klassischen Tarif abgeschlossen und sind von den Preisanpassungen nicht betroffen. 14 Prozent der NEW-Kunden haben einen Online-Tarif.



Auch in Nettetal sind keine Preiserhöhungen in Sicht. Bei der Stromversorgung hatten die Stadtwerke von 2017 auf 2018 die Preise erhöht. Der Grundpreis stieg von 7,54 auf 8,53 Euro, der Arbeitspreis von 28,71 auf 29,19 Cent pro kWh. „Unser Tarif in der Grundversorgung liegt für einen Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1500 kWh bei 540,23 Euro“, sagt Harald Rothen, Prokurist der Stadtwerke. Dem liege ein jährlicher Grundpreis von 102,38 und ein Arbeitspreis von 29,19 Cent pro kWh zugrunde. Ein Vier-Personen-Haushalt bezahle in dem Grundversorgungstarif bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4500 kWH 1415,93 Euro. Preiserhöhungen seien weder für Strom noch für Gas geplant, sagt der Prokurist. „Allerdings ziehen die Energiepreise in der Beschaffung an.“