Amtsgericht Moers : Todschlagsprozess: Messer trifft das Herz

In den Abendstunden des 9. November 2019 passierte das Verbrechen. Das Bild zeigt die Spurensicherung der Mordkommission am Tatort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Vor dem Amtsgericht in Moers wurde die Verhandlung gegen einen 24-jährigen Moerser fortgesetzt. im Mittelpunkt stand das Gutachten der Rechtsmedizinerin Elke Otto. Es belastet den Täter schwer. Zudem wurden weitere Zeugen gehört – darunter mehrere Polizeibeamte. Bis zum Urteil sind noch sechs Verhandlungstage anberaumt.

Im Totschlagsprozess gegen einen 24-jährigen Moerser, der im November 2019 an einem Kiosk an der Homberger Straße unweit des Moerser Bahnhofs einen 23-jährigen mit zwei Messerstichen getötet haben soll, stand am Amtsgericht die Aussage der Gutachterin im Mittelpunkt, die die Wunden des Opfers untersucht hat.