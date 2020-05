Mangel an öffentlichen WCs : Moers soll „Nette Toiletten“ bekommen

Mit solchen Schildern zeigen Geschäften und Restaurants an, dass ihre Toiletten öffentlich zugänglich sind. Foto: Jessica Delchmann

Moers Klagen über Mangel an öffentlichen Toiletten mehren sich. Das Quartiersforum Innenstadt schlägt deshalb eine Beteiligung der Stadt an einer bundesweit laufenden Initiative vor.

Die Grafenstadt hat ein drängendes Problem, findet Klaus-Dieter Vinschen vom Quartiersforum Innenstadt: Es gebe zu wenige öffentliche Toiletten. Mit dieser Ansicht steht er nicht allein da. „Viele Senioren klagen: Toiletten sind in der Innenstadt praktisch nicht vorhanden“, sagte er am Donnerstag. Die Corona-Krise habe die Situation weiter verschärft, denn in der Zeit ,als Geschäfte und Restaurants schließen mussten, standen auch deren WCs nicht zur Verfügung. Das Quartiersforum will nun dem Stadtmarketing und der Stadtverwaltung einen Vorschlag unterbreiten, wie die Situation verbessert werden kann: mithilfe der Initiative „Nette Toilette“. Im Jahr 2002 in Aalen gestartet, habe sie sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. „Inzwischen machen über 250 Städte in Deutschland mit“, sagte Karl-Heinz Theußen, ebenfalls im Quartiersforum aktiv. „In Duisburg gibt es sie seit fünf Jahren, Dortmund will in diesem Jahr starten.“

Die Idee der Aktion: Inhaber von Geschäften und Restaurants bieten ihre WCs nicht nur eigenen Kunden, sondern auch Passanten zur Benutzung an. Wer mitmacht, erhält einen Aufkleber mit dem Logo „Nette Toilette“, der an Türen und Schaufenster das öffentliche Örtchen kenntlich macht. Auf Plakaten, im Internet und per App werden die Standorte der „Netten Toiletten“ beworben. Die Aalener Agentur Studioo, die das Konzept ausgearbeitet hat, könne jede Menge Material zur Verfügung stellen, sagte Vinschen. In Aalen habe sich die Initiative so gut durchgesetzt, dass es dort keine öffentlichen, von der Stadt betriebenen Toiletten mehr gebe – wohl aber 13 Gaststätten, die „Nette Toiletten“ zur Verfügung stellten.

Klaus-Dieter Vinschen, Karl-Heinz Theußen und Achim Reps (von rechts) warben am Donnerstag für die Aktion „Nette Toilette“. Foto: Josef Pogorzalek

INFO Öffentliche Toiletten in der Moerser Innenstadt Standorte In der Innenstadt gibt es laut www.moers.de an folgenden Stellen öffentliche Toiletten: ■ Königlicher Hof (barrierefrei mit Euroschließsystem) ■ Kastellplatz neben Schloss (wegen Bauarbeiten geschlossen) ■ im Rathaus (barrierefrei, zugänglich zu den Öffnungszeiten) ■ im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum (barrrierefrei, zugänglich zu den Öffnungszeiten).

Die Kommune ist allerdings bei den „Netten Toiletten“ nicht ganz aus der Verantwortung. Sie erwirbt bei Studioo die Nutzungsrechte zur Verwendung des Logos. Und es ist ihre Aufgabe, mit den Anbietern der „Netten Toiletten“ Verträge abzuschließen und jedem eine Aufwandsentschädigung zu gewähren. Die liege je nach Ausstattung der Toiletten und den Reinigungskosten zwischen 40 und 150 Euro pro Monat. „Sollten wir auf zehn Toiletten kommen, wären das rund 10.000 Euro pro Jahr für die Stadt“, rechnete Theußen vor. Auf der anderen Seite spare die Stadt aber „unglaublich viel Geld“. Denn die Errichtung öffentlicher Toiletten (Theußen nannte einen Mittelwert von rund 130.000 Euro) sowie deren Unterhalt und die Beseitigung von Vandalismus-Schäden seien ungleich teurer.