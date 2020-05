Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf : Prozess gegen Terror-Verdächtigen wegen Corona-Verdacht vertagt

Düsseldorf Weil ein Richter Erkältungssymptome aufweist, muss die Verhandlung gegen den sogenannten „Cyber-Dschihadisten“ verschoben werden. Der Mann soll auf Social-Media-Plattformen dazu aufgerufen haben, sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen.

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen aus Köln vor dem Düsseldorfer Oberlandesgerichts ist wegen eines Corona-Verdachtsfalls kurzfristig vertagt worden. „Anlass waren Covid-19 ähnliche Krankheitssymptome, die am Wochenende bei einem Richter des Senats aufgetreten sind“, erklärte ein Gerichtssprecher am Montag.

Eigentlich war in dem Prozess gegen den sogenannten „Cyber-Dschihadisten“ am Montag das Plädoyer der Generalstaatsanwaltschaft geplant. Der Terrorprozess soll jetzt am 5. Juni weitergehen. Inzwischen stehe fest, dass der Richter nicht an Covid-19 erkrankt ist, sagte der Gerichtssprecher.