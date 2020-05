Mit 110 Stundenkilometern durch die Stadt : Freispruch im Prozess um illegales Autorennen in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei 911er Porsche waren mit 110 Stundenkilometern durch Düsseldorf gerast. Zwei Polizisten stellten die beiden an einer roten Ampel. Doch der Verdacht des illegalen Autorennens lies sich zumindest dem jüngeren Fahrer nicht nachweisen.

Ein 36-jähriger Autofahrer ist in Düsseldorf vom Verdacht freigesprochen worden, an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Dem Düsseldorfer sei nicht zweifelsfrei nachzuweisen, sich in der Innenstadt mit bis zu Tempo 110 ein Rennen mit einem 42-jährigen Ratinger geliefert zu haben, befand das Amtsgericht. Der Mitangeklagte war zur Verhandlung am Mittwoch nicht erschienen. Sein Verfahren wurde abgetrennt.