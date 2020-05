Aktuelle Zahlen am Donnerstag : Wenige Neuinfektionen in den Kreisen Wesel und Kleve

Kreis Wesel Im Kreis Wesel bleibt die Zahl der neuen Corona-Infektionen auf einem niedrigen Niveau. Am Donnerstag ist nur ein weiterer Fall hinzugekommen. Zwei Gemeinden sind aktuell ohne Erkrankte. Erfreulich stellt sich auch wieder die Lage im Kreis Kleve dar.

Nachdem der Kreis Kleve am Mittwoch, 27. Mai, einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen zu verzeichnen hatte (RP berichtete), hielt sich einen Tag später die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben, wieder in dem vorher üblichen Rahmen. Gegenüber dem Vortag meldete das Gesundheitsamt im Kreis Kleve zwei weitere Erkrankte. Die Gesamtzahl stieg auf jetzt 689 bestätigte Corona-Fälle, 15 davon in Rheurdt. 587 Personen sind genesen und 35 Personen verstorben. Innerhalb von sieben Tagen und berechnet auf 100.000 Einwohner gab es im Kreis Kleve 14,4 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, bei der sich Bund und Länder auf eine Höchstgrenze von 50 verständigt haben, ehe sie die Corona-Lockerungsmaßnahmen neu bewerten wollen.