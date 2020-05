Feuer bei Arbeiten am Dach : Schulzentrum in Neukirchen-Vluyn nach Schwelbrand evakuiert

Neukirchen-Vluyn Bei Arbeiten am Dach des Julius-Stursberg-Gymnasiums ist es zu einem Schwelbrand gekommen. Alle Schülerinnen und Schüler wurden evakuiert. Verletzte gibt es nicht.

Bei Dachdeckerarbeiten am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) ist am Donnerstags, 28. Mai, gegen 11 Uhr das Flachdach in Brand geraten. Alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums wurden unverzüglich evakuiert, teilte die Stadt mit. Verletzte gebe es nicht. Der Brand entstand bei Dacharbeiten am Klassentrakt. Alle Schülerinnen und Schüler wurden unverzüglich evakuiert und durch ihre Lehrkräfte an zwei Sammelpunkten betreut. Löschzüge aus allen Ortsteilen Neukirchen-Vluyns sowie aus Moers haben den Brand bis ca. 11.30 Uhr unter Kontrolle gebracht. Gegen 11.55 Uhr rückten die Einsatzkräfte ab, die Klassen konnten ins Gebäude zurückkehren. Bürgermeister Harald Lenßen machte sich vor Ort ein Bild von der Lage: „Alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren äußerst kurzfristig vor Ort, das Zusammenspiel hat reibungslos funktioniert. Ich danke allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihre ausgezeichnete Arbeit, die Schlimmeres verhindert hat.“