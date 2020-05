Gericht : Kempenerin vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen

In diesem Gebäude am Westwall in Krefeld sind das Land- und Amtsgericht untergebracht. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld/Kempen Die Beweise hätten am Ende nicht ausgereicht, heißt es in der Urteilsbegründung beim Prozess gegen eine 57-jährige Kempenerin vor dem Amtsgericht Krefeld. Auch der Staatsanwalt und die Verteidigerin hatten auf Freispruch plädiert.

Einer 57-jährigen Kempenerin wurde vorgeworfen, einen Schuppen angezündet zu haben. Am Ende reichten die Indizien nicht für eine Verurteilung aus, sie wurde am Montag im Prozess am Amtsgericht Krefeld vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen. Zuvor hatten sowohl der Staatsanwalt als auch die Verteidigerin für Freispruch plädiert.

Der Schuppen, der direkt an ein Wohnhaus angrenzte, stand im Juli 2018 in Flammen. Laut Anklageschrift sei die Frau nachts mit ihrem Hund spazieren gegangen, wobei sie an dem Grundstück vorbeikam. Dort habe sie dann mit einem Feuerzeug einen Sichtschutz am Schuppen angezündet. Das Gebäude, in dem sich unter anderem Fahrräder und diverse Gartengeräte befanden, fing daraufhin Feuer.