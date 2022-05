Drei neue Ehrenringträger : Stadt Moers ehrt auch Lungenspezialist Thomas Voshaar

Moers 211 Positionen umfasst die Liste der Preisträger bisher. In diesem Jahr werden drei neue dazu kommen. Dabei gibt es in der 58-jährigen Ehrenring-Geschichte ein Novum.

Dabei gibt es in der 58-jährigen Ehrenring-Geschichte ein Novum. Zwar sind auch in der Vergangenheit Mediziner ausgezeichnet worden, wie 2020 Thomas Hunsmann, aber nie aufgrund der Leistungen als Mediziner. Bei Hunsmann ging es zum Beispiel um das Mitwirken am Kleinkunst-Duo Kleine Welten zusammen mit Christian Behrens. Das ist in diesem Jahr anders: So soll ein Ehrenring an Thomas Voshaar, Chefarzt am Bethanien-Krankenhaus, ausdrücklich „für sein Engagement im Rahmen der C-19-Pandemie“ gehen. So hat es der Rat der Stadt jetzt beschlossen. Voshaar gelte seit langer Zeit „als kompetenter Spezialist für Lungen- und Bronchialheilkunde“, heißt es in der Begründung. Und weiter: „Weiterhin war er maßgeblich an der Entwicklung des sogenannten Moerser Modells beteiligt, dass weit über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit erlangt hat.“