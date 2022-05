Auszeichnung in Zons: Komponist gewinnt Franz-Peter-Kürten-Preis​

Zons Ludwig Sebus wurde im Kreismuseum in Zons gekürt. Der Komponist (96) nahm die Ehrung persönlich entgegen und sang seinen Erfolgshit.

Achim Thyssen, der Leiter des IMA, stellte die Ausgezeichneten der letzten Jahre vor und betonte, dass der gesamte Nachlass von Franz Peter Kürten sich im Haus befindet und „Interessierten zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt wird“. Die Laudatio hielt der Kölner Journalist Hermann Reisdorf, seit vielen Jahren mit Ludwig Sebus bekannt. Er skizzierte den künstlerischen Werdegang mit Höhepunkten in den 80er Jahren: „Kölsch kann man gut singen!“ Teilweise verfiel der Laudator in kölsche Mundart und beschloss seine Rede: „Ludwig, wir freuen uns, so ein Original wie dich in unseren Reihen zu haben.“