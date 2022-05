Sport in Dormagen : Ehrung für Jacob Hitz und Anita Klingeler

Zons Nicht nur die Top-Sportler Dormagens stehen bei der Sportlerehrung der Stadt im Mittelpunkt, es sind auch andere, die verdienten Beifall für ihr Tun ernten. So Jacob Hitz vom WSC Bayer Dormagen, der als Ehrenamtler des Jahres den evd-Ehrenpreis erhielt und Sportabzeichens-Veteranin Anita Klingeler.

Hitz holte als aktiver Kanute WM-Silber im Zweier-Canadier und nahm an Olympischen spielen teil. Die viel längere Zeit engagiert sich Hitz, der auch begeistert Rad fährt und in spanien surft für den Verein, wo er er nicht nur seine Kenntnisse weitergibt, sondern vor allem als Schlosser im Ruhestand mit tollen Ideen glänzt. so bei Verbesserungen am Bootshaus oder beim Bau einer mobilen Terrasse.