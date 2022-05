Begegnungsstäte in Moers : Auf gute Nachbarschaft in Hülsdonk

Die Trommelgruppe der Grundschule Hülsdonk beim Tag der Nachbarn in der Begegnungsstätte Haus am Schwanenring sorgte für einen gelungenen Auftakt. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Moers Das Haus am Schwanenring hat sich mit einem Programm am Tag der Nachbarschaft beteiligt. Besonder gut kam ein Café an, in dm es auch musikalische Unterhaltung für die Gäste gab.