Parteien in Moers : SPD: Reinigung von Schulen wieder in städtische Hände legen

SPD: Reinigung von Schulen wieder in städtische Hände legen

Parteien in Moers

Moers Schulen und Kindergärten der Stadt sollen wieder von städtischen Kräften gereinigt werden, statt von beauftragten Firmen. Das schlägt die SPD vor. Stadtverbandsvorsitzender Harald Hüskes zieht das Beispiel der Stadt Erkrath heran, wo es nach einer Rückkehr zur „Kommunalisierung“ der Reinigung in den Einrichtungen deutlich sauberer geworden sei.

Zudem sieht die SPD ein Problem in der Bezahlung der Firmen-Beschäftigten. „Auf dem privaten Markt werden Frauen meist zeitlich und körperlich für ein Hungerlohn ausgebeutet“, sagt Hajo Schneider aus dem SPD-Vorstand. Die SPD-Fraktion will das Thema an ihre Bündnis-Partner Grüne und Grafschafter herantragen. „Angesicht der prekären Haushaltslage der Stadt Moers war die Privatisierung seinerzeit ein notwendiger Schritt. Jetzt zeigen andere, dass sich eine Rekommunalisierung auch rechnet“, sagt Fraktionschef Atilla Cikoglu.