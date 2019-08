Wirtschaft in Moers : Werbeagentur Telepano zieht in den „Eurotec looop“

Moers Die Werbeagentur, bekannt durch ihre virtuellen 360-Grad-Rundgänge, ist umgezogen.

Wo früher die Auszubildenden des Bergwerks Rheinpreußen in verschiedenen Gewerken für ihren Einsatz unter Tage fit gemacht wurden, residiert jetzt in dem Gewerbegebiet, das mit den Gebäuden und Hallen der Zeche Rheinpreußen entwickelt wurde, der „Eurotec looop“. Das Unternehmen stellt in seinen Räumen einzelne Arbeitsplätze und Büros in unterschiedlicher Größe mit variablen Ausstattungskriterien zur Verfügung. Dabei wird viel Wert auf neuartige Raum- und Arbeitskonzepte gelegt. Darüber hinaus gibt es Konferenz- und Sozialräume für eine gemeinschaftliche Nutzung. Potenzielle Mieter sind Unternehmer, Selbstständige und Start-Ups, die eine Arbeit in angenehmer Atmosphäre mit Vorteilen im kommunikativen Bereich schätzen.