Die Frau war bei roter Ampel weitergefahren : 60-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Kamp-Lintfort Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Die 60-Jährige war am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Homberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zwischen der Homberger Straße und der Klever Straße fuhr die Frau nach Zeugenaussagen offensichtlich bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Sie stieß gegen das Auto einer 22-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort, die auf der Klever Straße in Richtung Rheinberger Straße fuhr. Die Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Zeit der Unfallaufnahme.

(RP)