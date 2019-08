Tödlicher Unfall : Zeugenaussagen belasten Autofahrer

Das Fahrrad des getöteten 67-Jährigen liegt nach dem Unfall am 9. August an der Kreuzung Römerstraße/Ruhrorter Straße. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Nach dem tödlichen Unfall vom 9. August ist der 33 Jahre alte Fahrer in dauerhafter psychologischer Behandlung. Die Aussagen vieler Zeugen deuten derweil darauf hin, dass der Mann über Rot gefahren sein könnte. Ein 67-Jähriger war bei dem Unfall gestorben.

Der Unfallfahrer, der aus Neukirchen-Vluyn stammt, ist derweil noch lange nicht in der Verfassung, um von der Polizei vernommen zu werden, wie Margraf sagte: „Der Mann sitzt dauerhaft in ärztlicher Behandlung. Daran, ihn zu vernehmen, ist noch überhaupt nicht zu denken. Das wird wohl auch noch dauern.“

Ansonsten seien die polizeilichen Ermittlungen so gut wie abgeschlossen, der Fall gehe im nächsten Schritt an die Staatsanwaltschaft. Parallel dazu sei auch ein Sachverständiger damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Er überprüft die Unfallstelle und ermittelt auch anhand von elektronischen Daten aus dem Fahrzeug Details zum Unfallhergang.

Der Unfall hatte in Moers wieder Diskussionen angefacht, war er doch nicht der erste, der an der vielleicht gefährlichsten Kreuzung der Stadt tödlich endete. Erst vor zweieinhalb Jahren war dort der 16 Jahre alte Konstantinos Rentzos beim Überqueren der Straße von einem Kleinbus erfasst und getötet worden. Viele Menschen hatten daraufhin die Verkehrsführung an dieser Stelle kritisiert, auch ein Kreisverkehr wurde mehrfach gefordert. Die Stadt will sich nun überlegen, wie es mit der „Todeskreuzung“ weitergehen soll.