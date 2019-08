Kicken in Moers : Sport und Spaß im Meerbecker Fußballcamp

Kicken in Moers

Moers () Zehnjähriges Jubiläum für das „Fußballcamp plus“, einem sozialen Projekt des Vereins „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ in Kooperation mit dem Moerser Jugendamt.

Unter blauem Himmel wird in Meerbeck gedribbelt, gepasst und gespielt. „Wir haben echt Glück mit dem Wetter“, sagt Michael Paßon von Klartext für Kinder im Rückblick auf den Regen der vergangen Tage. Der Verein stellt den Kindern Sportbekleidung wie Trikots und Hosen zur Verfügung. „Die dürfen die Kinder dann auch behalten“, erklärt Paßon. „Nur Sportschuhe müssen sie mitbringen. Da ist es aber egal, ob mit oder ohne Stollen.“ Der Austragungsort ist seit einigen Jahren der Sportplatz des MSV Moers, der solchen Projekten gerne seine Pforten öffnet.

Der Sportverein stellt den Kindern auch seine Geräte und Fußbälle zur Verfügung. Auch für Verpflegung ist gesorgt. So versorgt das St. Josef Krankenhaus die Kinder schon seit Längerem kostenfrei mit Mittagessen. Der betreuende Sportlehrer Sven Zocher trainiert normalerweise Jugendfußballer. „Klar ist das eine Herausforderung, wenn man sonst mit älteren disziplinierteren Spielern arbeitet, aber es macht auch unheimlich Spaß.“, sagt er. Auch Disziplin, Pünktlichkeit und Respekt sind hier Thema. Primär solle aber mit Hilfe von Sport und Spaß ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt werden. „Das Sommerprogramm kommt bei den Kindern gut an. Einige sind daher nicht zum ersten Mal hier.“, berichtet Paßon. Zum Abschluss ist auch dieses Jahr ein Ausflug geplant. Heute soll es in das Dortmunder Fußballmuseum gehen und morgen findet die Fußballwoche mit einem Abschlussgrillen ein leckeres Ende.