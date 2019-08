SB-Bäckerei : Backwerk eröffnet erstes Deli in Moers

An der Steinstraße eröffnet das erste Backwerk-Deli. Foto: Julia Hagenacker

Moers Gesunde Ernährung und frische Zutaten gehören dem Unternehmen zufolge zu den wichtigsten Säulen des Konzepts.

Am kommenden Dienstag, 3. September, wird in der Moerser Innenstadt das erste Backwerk-Deli in Deutschland eröffnet. Derzeit wird die Filiale des Selbstbedienungsbäckers an der Steinstraße umgebaut. Bei der Umsetzung des neuen Konzepts sei es dem Unternehmen vor allem wichtig, frische und natürliche Produkte und Zutaten zu verwenden, heißt es. So würden beispielsweise die Smoothies auf Basis frischer, nicht gefrorener Früchte zubereitet. Auf künstliche Aromen werde ebenso verzichtet wie auf Farbstoffe. Alle Produkte sollen vor Ort frisch – vor den Augen der Kunden – zubereitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Nutzung von lokalen Produkten, erklärt das Unternehmen.

Geöffnet sein wird das neue Backwerk-Deli künftig montags bis freitags von 7 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 7 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Unternehmenssprecher Dick de Vilder beschreibt das neue Geschäftsmodell für Deutschland so: „Wir machen einen nächsten Schritt in punkto ,Frische-Gastronomie’, indem wir es für jeden erschwinglich machen.“ Gesunde Ernährung und frische Zutaten gehören demnach zu den wichtigsten Säulen des Konzepts. So soll es zum Beispiel ungesüßten Eistee, vegane Produkte und Vollkornbrote geben.