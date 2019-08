Moers : Verein „Helfende Hand“ stellt Transporte nach Bosnien ein

Moers Der Verein mit Mitgliedern aus der ganzen Region sieht seine Arbeit durch Zoll-Probleme behindert.

Zum 56. und voraussichtlich letzten Mal sind Mitglieder des Moerser Vereins „Helfende Hand“ nach Bihac in Bosnien gefahren, wo sie Lebensmittel kauften und an verarmte Kinder und Familien des Dorfes Smoljana verteilten. In den 23 Jahren Vereinsgeschichte konnten Spielzeuge, Bekleidung, Süßigkeiten, Nahrungsmittel und gebrauchte Möbel aus Sachspenden direkt an verarmte Familien gespendet werden. Auch konnte, dank Unternehmensspenden, ein Waisenhaus mit frischen Betten und einer neuen Einbauküche versorgt werden.