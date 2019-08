Interview Betti Ixkes : Keine Zeit für Lampenfieber

Betti Ixkes ist die neue künstlerische Leiterin des Comedy Arts Festivals in Moers. Die Krefelderin, die auf langjährige Erfahrung in der Humor-Sparte zurückblickt, will in Moers neue Akzente setzen. Für sie hat jede Comedy-Form eine Berechtigung, solange sie nicht die Würde eines Menschen verletzt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Das Comedy Arts Festival findet vom 12. bis zum 15. September unter neuer Leitung in der Enni Eventhalle in Moers statt.

Ixkes Im Moment gibt es noch so viel zu erledigen, die eine oder andere Baustelle, so dass ich gar keine Zeit habe, nervös zu sein. Wir gehen jetzt zum Beispiel mit den Künstlern in die engere Abstimmung. Wann kommen sie in Moers an? Wann findet der Soundcheck statt? Es sind viele Kleinigkeiten, die ineinander greifen. Einmal davon abgesehen, dass die Technik in der Eventhalle sehr aufwendig ist. Aber klar: Kurz vor dem Festival wird das Premierenfieber sicher kommen. Mich erwartet ein neues Publikum. Ich bin gespannt, wie es auf mein Programm reagieren wird.