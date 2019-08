Literatur in Moers : Zum Geburtstag unterwegs mit Goethes „Faust“

Judith und Gerd Heiming lasen nicht nur aus, sondern erzählten auch über Goethes Werke. Foto: Norbert Prümen (nop)

(got) „Name ist Schall und Rauch“, „Heinrich, mir graut vor dir“ oder „Das war also des Pudels Kern“: Als Gerd Heiming am Mittwochabend diese Verse in der Barbara Buchhandlung zitierte, sprachen vielen Zuhörer sie leise mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Sie stammen aus Goethes Faust und sind Allgemeingut geworden. Passend zu seinem 270. Geburtstag ist nicht nur eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen, die den Namen „Goethe – Verwandlung der Welt“ trägt, sondern waren am 28. August auch die Protagonisten aus seinem wichtigsten Werk in Moers zu hören. „Unterwegs mit Goethes Faust“ hatten Gerd und Judith Heiming ihre Lesung mit Erläuterungen genannt.

„Man redet immer noch von ihm, als einer der wenigen Personen aus dieser Zeit“, begrüßte Gerd Heiming die Zuhörer. „Faust begleitet mich seit meiner Schulzeit.“ Dazu zählen auch die Jahre, in denen er bis 2009 als Journalist in der Weseler Redaktion der Rheinischen Post Artikel schrieb, wie die zehn Jahre, die der 56 Jahre Wesel seitdem Pressesprecher beim niederrheinischen Krankenhaus- und Seniorenheim-Betreiber „pro homine“ ist. Auch seine Frau wurde von Goethe und seinem „seltsamen Gebräu“, wie die Tragödie Faust vom Dichter der Weimarer Klassik einmal genannt wurde, in den Bann gezogen. So trugen die beiden Weseler bereits zum fünften Mal in der Barbara Buchhandlung aus Goethes Werken vor, die Gerd Heimings Cousine Kathrin Olzog an der Burgstraße führt.

Eingeteilt wie ein Fußballspiel, beleuchteten sie beide Teile des zeitlosen Weltspiels, das aus über 12.000 Versen besteht. Längere Passagen aus der Tragödie trug Judith Heiming vor, während Gerd Heiming Hintergrundinformationen gab. Ungezählte Bücher seien über Goethes Hauptwerk geschrieben worden, an dem er mehr als 60 Jahre gearbeitet habe und das in verschiedenen Fassungen vorliege. Eingeflossen seien auch autobiografische Elemente. Dazu zähle seine Liebe zu Friederike Brion, die er 1771 als Fast-Verlobter nach drei Semestern einfach abgebrochen habe, weil er sich nicht habe binden können, als er die Universität Straßburg verließ.