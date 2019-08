Behandlung in Moerser Krankenhaus : Bibi aus Afghanistan: Operation geglückt

Moers Wegen einer lebensgefährlichen Knochenentzündung wurde die Elfjährige im St.-Josef-Krankenhaus kostenlos behandelt. Der Verein „Kinder brauchen uns“ hat sie nach Deutschland gebracht.

„Bibi ist in Afghanistan gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen“, erzählt Markus Dewender, Vorsitzender des Vereins „Kinder brauchen uns“ (KBU). „Offenbar ist anschließend unter unhygienischen Bedingungen operiert worden“, führt er fort. Es entwickelte sich eine Knochenentzündung und Bibi kam ins Krankenhaus nach Kabul. Doch auch dort konnte ihr nicht geholfen werden, sie fing sich sogar einen multiresistenten Keim ein, stellte man im St.-Josef fest. In Kabul konnte dann der Kontakt zu KBU aus Mülheim an der Ruhr hergestellt werden. Die KBU hat sich darauf spezialisiert, medizinische Notfälle bei Kindern, die in ihrer afghanischen Heimat nicht behandelt werden können, in die Obhut deutscher Krankenhäuser zu bringen. Für die Dauer des Aufenthaltes werden die Kinder von Gastfamilien betreut. „Oft bleibt der Kontakt auch anschließend erhalten, so dass ich kiloweise Geschenke nach Afghanistan mitbringe“, berichtet Dewender erfreut. Der Hilfseinsatz des Vereins ist per Vertrag mit dem afghanischen Gesundheitsministerium geregelt. Seit der Gründung 2002 konnte so 687 Kindern geholfen werden. Dabei ist KBU gänzlich von Spenden abhängig. „Früher war das Spendenaufkommen für Afghanistan riesig, doch vieles versickerte in korrupten Händen. Das hat zu einem dauerhaften Einbruch des Spendenaufkommens geführt“, sagt Dewender. „Wir sind froh, dass wir einen sehr verlässlichen afghanischen Arzt haben, der uns die Notfälle vermittelt.“ Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt.