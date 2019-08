Enni Night of the Bands : Italienische Partymusik im Eiscafé Adria

Enni Night of the Bands

Moers 26 Bands spielen am 28. September in 22 Moerser Lokalen.

Für das „Filieri Duo“, einer Band der Brüder Enrico und Lino Filieri, ist Musik eine Leidenschaft. Das haben sie bereits in der Fernsehshow „Das Supertalent“ bei RTL unter Beweis gestellt. Dort sang sich das Duo auf eien beachtlichen dritten Platz des Jahres 2014. Die Filieri-Brüder bestreiten einen der ersten Auftritte der „Enni Night of Bands“ (Nacht der Bands) am 28. September. Auftrittsort in Moers wird das Eiscafé Adria am Königlichen Hof, Steinstraße 49, sein. Dort können sich Gäste zugleich der Musik und süßen hausgemachten Spezialitäten hingeben werden. Das Moerser Traditionslokal, zum zweiten Mal bei der Enni Night dabei, lockt dabei mit original italienischen Eis. Gesungen wird ab 19 Uhr, das Genre ist italienische Partymusik.