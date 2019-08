Kommen und Gehen : Gesundes Deli-Konzept jetzt mit zweitem Standort

Laura Müller verfolgt mit ihrer zweiten Filiale von „Birdie & Co“ ein neues Konzept an der Bagelstraße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Nach rund zweijähriger Umbauphase hat Laura Müller an der Bagelstraße jetzt ihr zweites Café „Birdie & Co“ eröffnet.

Am neuen Standort freut sich Laura Müller über den großen, abgeschlossenen Küchenbereich. „Wir haben hier viel mehr Platz für die Produktion unserer Speisen und konnten deshalb unser Frühstücks- und Mittagsangebot deutlich erweitern“, erzählt sie begeistert.

So gibt es jetzt beispielsweise morgens verschiedene Eierspeisen oder Pancakes, mittags jede Menge gesunde Bowls, etwa mit selbst geräuchertem Lachs, oder verschiedene Falafel-Varianten. Dass auch an der Bagelstraße Kaffeespezialitäten, unter anderem Filterkaffee, sowie frische kaltgepresste Säfte sowie Smoothies auf der Karte stehen, versteht sich von selbst. Darüber hinaus hat Müller für ihr neues Café eine Konditormeisterin eingestellt, die täglich für eine Auswahl verschiedener Kuchen und Cookies sorgt. Und weil die Nachfrage stetig steigt, gehören zum Angebot sowohl vegane als auch glutenfreie Speisen. „Gesunde Ernährung ist wichtig, deshalb sind unsere Zutaten immer frisch und kommen nach Möglichkeit aus der Region“, erklärt Müller. So gehört es beispielsweise auch zum Konzept, dass bei „Birdie & Co.“ überhaupt kein Alkohol angeboten wird.