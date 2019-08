Büdchen in Düsseldorf : Krimskrams und Wasserpfeifen in Flingern

Rafat Juoki in seinem Büdchen an der Dorotheenstraße. Foto: Daniel Schrader

Düsseldorf Von außen wirkt der Kiosk von Rafat Juoki ein wenig antiquiert, dafür wartet das Büdchen von innen mit einem außergewöhnlichen Sortiment auf.

Kopieren, Faxen und Telefonkarten – wer sich von außen das Angebot von Rafat Juokis Kiosk durchliest, könnte meinen, er habe sich im Jahrzehnt geirrt. Doch das ändert sich, sobald man das Büdchen an der Dorotheenstraße betritt. Dort findet man zwar keinen Kopierer, dafür aber allerhand kuriosen Krimskrams. So verkauft der gebürtige Iraker ferngesteuerte Autos, mehrere ein Meter große Spielpuppen oder auch diverse Wasserpistolen. Für die älteren Kunden gibt es dagegen eine große Auswahl an Wasserpfeifen und den passenden Tabak. „Am besten verkaufen sich aber Zigaretten und Bier“, erzählt er. Ein Punkt, in dem sich sein Büdchen wenig von der Konkurrenz unterscheidet.