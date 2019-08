Vereine in Düsseldorf : Für Menschen mit Handicap aktiv

Düsseldorf Seit fast 50 Jahren ist der Club 68 eine Anlaufstelle für Behinderte in Düsseldorf.

70 Mitglieder hat der Club 68, wobei die Altersspanne von 25 bis 100 Jahren reicht. Sie kommen aus ganz Düsseldorf zu den Treffen. „Wir sind für die Bewohner in Angermund genauso ein Anlaufpunkt wie für die Menschen, die in Hellerhof wohnen“, sagt Stapper. Von Rollstuhlfahrern bis zu Sehbehinderten stehen dabei jedem die Türen des barrierefreien Clubhauses offen. „Die Leute helfen sich bei uns gegenseitig und natürlich ist es auch immer möglich, eine Pflegekraft mitzubringen“, fährt Stapper fort. Das regelmäßig wechselnde Monatsprogramm des Vereins ist abwechslungsreich gestaltet: Neben Dart-, Bingo- und Stammtischabenden bietet der Verein einen regelmäßigen Schwimmtermin an und organisiert zweimal im Jahr eine längere Freizeit für seine Mitglieder. „Wir fahren einmal eine und einmal zwei Wochen in eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land. Dabei sind wir schon bis nach Italien und in die Türkei gereist“, erzählt Stapper, der früher einmal für die Post gearbeitet hat.