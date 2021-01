Versorgung im Kreis Wesel : Politik wünscht sich zweites Impfzentrum in Moers

Impfstoff in Glasampullen wird in eine Spritze aufgezogen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das Mehrheitsbündnis im Stadtrat schlägt die Eishalle als Standort vor. Auch die CDU fordert eine zweite Impfmöglichkeit auf der linken Rheinseite, verweist aber auf die vom Land vorgegebenen Bedingungen.

Am 1. Februar nehmen die 53 Impfzentren in NRW – darunter auch jenes in der Weseler Niederrheinhalle – den Betrieb auf. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mitgeteilt. Ab diesem Datum werden zunächst Bürger geimpft, die im Januar 80 Jahre oder älter sind, zu Hause leben und noch mobil sind. Sie sollen im Laufe der kommenden Woche über ihre Kommune einen Brief mit Informationen zum Ablauf der Impfung erhalten. In diesem Schreiben wird eine kostenlose 0800-Rufnummer sowie eine Webadresse mitgeteilt, unter der Über-80-Jährige Termine für die Erst- und Zweitimpfung in einem nahegelegenen Impfzentrum vereinbaren können. Die Termine werden wiederum schriftlich bestätigt.