Programm für das Frühjahrssemester : Alter, Corona, Organspende sind „kein Thema“ bei der VHS

Moers Zum zweiten Mal verzichtet die Volkshochschule Moers/Kamp-Lintfort auf ein gedrucktes Programmheft. Der Themenschwerpunkt widmet sich Dingen, über die zu selten gesprochen werde. Ab 14. Januar können sich Interessenten anmelden.

„Wir haben unser Programm an keiner Stelle wegen der Pandemie abgespeckt. Im Gegenteil: Es gibt jetzt neben den Präsenzkursen noch mehr Online-Angebote“, sagt VHS-Leiterin Beate Schieren-Ohl. „Es ist schwierig, zum wiederholten Mal ein Programm zu planen, wenn niemand weiß, was davon tatsächlich zum jeweiligen Zeitpunkt umgesetzt werden kann. Die erste Reaktion war: Dann gibt es auch kein Semesterthema. Schlussendlich haben wir aber genau das als Überschrift gewählt.“

„Kein Thema“ lautet der Titel für das neue VHS-Semester. Bis Juni geht es in Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Workshops und Kursen um Dinge, über die man viel zu selten spricht: Dinge, die eben „kein Thema“ sind, unter anderem um Alter, Analphabetismus, Organspende und Rollenbilder. Wie die Pandemie demokratisches Regieren verändert, erfahren Interessenten in der Veranstaltung „Coronakratie“ Anfang März. In einem „Wikipedia-Jubiläums-Workshop“ lernen Nutzer den Umgang mit dem Lexikon, wie sie mitwirken und ihr Wissen anderen zur Verfügung stellen können. Hinter „#klimafit“ verstecken sich sechs Kursabende rund um Klima und Klimawandel – teils in Präsenz, teils online. Die VHS-Leiterin klärt auf: „Das ist als Zertifikatslehrgang für engagierte Bürger gedacht, die ihr Umfeld für die Umweltprobleme sensibilisieren wollen. Dies kann zum Beispiel in Jugendgruppen oder bei Freunden und Nachbarn passieren.“