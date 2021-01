Corona im Kreis Kleve : Impfzentrum in Kalkar startet am 1. Februar

Kreis Kleve Mehr als 3000 Menschen werden Ende der Woche im Kreis Kleve geimpft sein. Anfang Februar soll dann auch der Betrieb des Impfzentrums starten. Impflinge werden schriftlich verständigt, Anmeldungen ab 25. Januar möglich.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Marschbefehl für die Impfzentren in NRW gegeben. Ab dem 1. Februar nehmen die landesweit 53 Einrichtungen ihren Betrieb auf. Für 26 davon ist die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) zuständig, darunter befindet sich auch das Impfzentrum des Kreises Kleve am Wunderland Kalkar . Das Zentrum in der Hansehalle Grieth ist bereits seit Mitte Dezember einsatzbereit. Drei Tage Vorbereitung benötigt man dort, um es hochzufahren.

Seit dem 27. Dezember werden zunächst die besonders gefährdeten Bewohner sowie die Beschäftigten in Senioren- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft. Diese Aufgabe will die KVNO bis Ende des Monats weitgehend geschafft haben, wie sie sagt. Nach ihren Angaben sollen im Kreis Kleve bis Ende dieser Woche 3121 Impfdosen in insgesamt 29 Altenpflegeheimen verabreicht worden sein. Am Mittwoch waren Einrichtungen in Rees-Millingen, Issum, Kalkar, Uedem, Kleve, Bedburg-Hau, und Winnekendonk an der Reihe. Am Donnerstag und Freitag kommen weitere in Kleve, Kalkar und Geldern hinzu.