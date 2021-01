Ratinger Senioren : Impfzentrum startet am 1. Februar

Ratingen In den nächsten Tagen werden alle Senioren über 80 Jahre (in Ratingen sind das rund 8.000) durch das Kreisgesundheitsamt persönlich angeschrieben. Die RP beantwortet die wichtigsten Fragen im Vorfeld der Impfungen.

In den nächsten Tagen werden alle Senioren in dieser Altersgruppe (in Ratingen sind das rund 8.000) durch das Kreisgesundheitsamt persönlich angeschrieben. In dem Schreiben wird umfassend über die Corona-Schutzimpfung informiert. In den nächsten Wochen wird eine Impfung ausschließlich im Impfzentrum in Hochdahl möglich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt sind auch Impfungen in Hausarztpraxen geplant, wann dies der Fall sein wird, ist jedoch noch nicht absehbar. Das wird davon abhängen, wann weitere Impfstoffe zugelassen und geliefert werden können.