Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Hackerangriff auf Schulplattform sorgt für Homeschooling-Chaos am Niederrhein

Ein Schüler lernt in seiner Wohnung für die Schule (Symbolfoto). Foto: dpa/Ulrich Perrey

Niederrhein Der Distanzunterricht am Niederrhein stottert zum Wochenstart. Das Kommunale Rechenzentrum in Kamp-Lintfort meldet einen Hackerangriff sowie technische Probleme. Die Folgen in der Region sind verheerend.