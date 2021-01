Corona im Kreis Viersen : Impfzentrum: Start am 1. Februar

Dülken Vier Wochen nach Fertigstellung des Impfzentrums für den Kreis Viersen steht jetzt der Starttermin fest: Am 1. Februar sollen in dem ehemaligen Krankenhaus die ersten Über-80-Jährigen gegen das neuartige Coronavirus geimpft werden.

Das seit knapp einem Monat einsatzbereite Impfzentrum für den Kreis Viersen im ehemaligen St.-Cornelius-Krankenhaus in Viersen-Dülken wird am 1. Februar seinen Betrieb aufnehmen. Das teilte am Mittwoch die Kassenärztliche Vereinigung mit. Dort werden zunächst Bürger geimpft, die im Januar 80 Jahre oder älter sind, zu Hause leben und noch mobil sind. Sie erhalten im Laufe der kommenden Woche über ihre Kommune einen Brief von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit Informationen zum Ablauf der Impfung. Die Impfung ist freiwillig.