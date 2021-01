Kostenpflichtiger Inhalt: Arzt aus Moers über den Umgang mit Patienten : „Es muss nicht immer gleich operiert werden“

Benjamin Weidle erklärt einer Patientin an einem Modell die Funktionsweise der Wirbelsäule. Foto: St.-Josef-Krankenhaus

Moers Benjamin Weidle ist gerade einmal 40 und schon seit 14 Jahren Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am St.-Josef-Krankenhaus in Moers. Was er in dieser Zeit gelernt hat und wie er heute mit seinen Patienten umgeht.