Opfen-air und mit 1000 Besuchern : Moerser Rocknacht ist zurück!

Wenn alles klappt, können die Besucher am 21. August gleich mit drei tollen Bands rechnen. Den Beginn macht die Duisburger Band „Rockhouse-St“. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Auf der Wiese am Enni-Sportpark soll das erste große Konzertereignis seit Beginn der Corona-Pandemie stattfinden – wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben. Auf welche Bands sich die Besucher freuen dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Moers rockt wieder. Nachdem im vergangenen Jahre so gut wie alle Musikveranstaltungen entweder auf Sparflamme gelaufen oder ganz ausgefallen sind, dürfen sich die Moerser nun endlich wieder auf eine richtig großes Konzertereignis freuen. Unterstützt von der Volksbank Niederrhein laden die beiden Imbissbetreiber Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz für den 21. August ab 18.30 Uhr auf der Wiese am Enni-Sportpark zu einer fetzigen Open-air-Rocknacht ein. Jetzt stellten sie gemeinsam mit Volksbankchef Guido Lohmann und dem Geschäftsführer der Moers Marketing, Michael Birr, das Programm bei einem Pressetreffen im Weinhaus Engel in der Pfefferstraße vor.

Sollten die Kreis Weseler Inzidenzzahlen weiterhin so niedrig bleiben, ist die Veranstaltung für insgesamt 1000 Besucher geplant, wobei allerdings beim Eintritt nach wie vor entweder eine Zweitimpfung, eine überstandene Infektion beziehungsweise ein kurzfristiger, positiver Schnelltest nachgewiesen werden muss. Eine Anmeldung ist jedoch nicht erforderlich.

Info Zweit Auflage für den 21. August geplant Termin Die zweite von den beiden Imbissbetreibern Dirk Aberfeld und Michael Zajuntz veranstalte Rocknacht finden am 21. August auf der Wiese am Enni-Sportpark“, am Sportzentrum 5, statt. Eintrittskarten Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro gibt es in der Moerser Hauptstelle der Volksbank Niederrhein, Mühlenstraße 20-30, im Büro der Moers Marketing GmbH, Kirchstraße 27 a sowie für 20 Euro an der Abendkasse. Programm Vorabinformationen über die an diesem Abend auftretenden Musikgruppen finden sich im Internet unter www.rockhouse-st.de, www.2ndedition.de und www.michaelbormannpage.de.

„Ich denke, die Leute wünschen sich endlich mal wieder ein bisschen Normalität“, erklärte Michael Zajuntz am Mittwoch. „Wir wollen damit einfach ein Zeichen setzen, dass man auch in der Pandemiezeit etwas machen kann.“

Wenn alles klappt, können die Besucher am 21. August gleich mit drei tollen Bands und vielen tanzbaren Coverhits aus mehreren Jahrzehnten Rockgeschichte rechnen. Den Beginn macht in diesem Fall die Duisburger Band „Rockhouse-St“, gefolgt von der Rock-Revival-Band „Second Edition“ aus Geldern. Als Höhepunkt des Abends tritt schließlich der aus der beliebten Fernseh-Talentshow „Voice of Germany“ bekannte Michael Bohrmann mit seiner Band „Highway 5“ auf.

„Alle drei Bands machen einfach Gute-Laune-Musik“, freute sich Guido Lohmann. „Ja“, bestätigte Michael Birr. „Das wird sicherlich eine richtig gute Party, wir haben allerdings nur knapp tausend Karten zur Verfügung, die wahrscheinlich ziemlich schnell ausverkauft sein werden.“

Karten zum Preis von 18 Euro sind ab sofort in der Moerser Hauptstelle der Volksbank Niederrhein, Mühlenstraße 20, und in der Bürger- und Touristeninformation Moers, Kirchstraße 27 a, sowie für 20 Euro an der Abendkasse erhältlich. Sollten die Inzidenzzahlen es erlauben, wird es am Konzertabend keine Bestuhlung geben. „Damit alle, die Lust haben, so richtig abtanzen können“, lautete Michael Birrs Begründung.