Reisepass, Perso und Co. : So kommen Moerser im Notfall schnell an Ausweisdokumente

Ein Foto aus Vor-Corona-Zeiten: der Bürgerservice-Wartebereich im Moerser Rathaus. Foto: Stadt Moers

Moers Mindestens sechs Wochen wartet man in der Grafenstadt derzeit auf einen Termin zur Beantragung von Personalausweis oder Reisepass – doppelt so lange wie vor Corona und das mitten in der Urlaubszeit. Die FDP übt Kritik.