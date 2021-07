Bethanien-Krankenhaus in Moers : Sie ist die neue Chefärztin in der Notfallmedizin

Eine ihrer wichtigsten Aufgaben wird zu Beginn die Umstrukturierung der Zentralen Notfallaufnahme sein. Dafür kann die Medizinerin auf ihre Erfahrung zurückgreifen, die sie in einem Duisburger Krankenhaus gemacht hat.

Andrea Kutzer war zuvor im Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord tätig, wo sie seit 2013 die Ärztliche Leitung der Notaufnahme innehatte. Fünf Jahre im Herzzentrum in Meiderich, als Oberärztin im OP, Leitung der Zentralen Notaufnahme und Leitende Notärztin für den Rettungsdienst der Stadt Duisburg: Nach ihrem Studium in Münster habe Andrea Kutzer in unterschiedlichen Bereichen wertvolle Erfahrungen in der Notfallversorgung gewonnen, die sie in Moers nun gezielt einsetzen und weitergeben kann, heißt es.