Hündin im Tierheim Moers abgegeben : Ärzte kämpfen um das Leben von Boo

Fast täglich ziehen neue Fund- und private Abgabetiere ins Moerser Tierheim. Bevor die Mitarbeiter des Tierheims für jedes dieser Tiere ein passendes Zuhause suchen können, hat die Abklärung des Gesundheitszustandes oberste Priorität. Dazu bedarf es einer Quarantäne, denn es gilt alle Vermittlungstiere vor möglichen übertragbaren Krankheiten zu schützen, aber ebenso müssen tatsächlich erkrankte Tiere von den gesunden separiert werden können. Zum Wohle unserer Tiere ist in 2020 aus diesem Grund der Umbau des ehemaligen “kleines Hundehaus” zur professionellen Quarantänestation erfolgt, in dem alle Neuankömmlinge, erkrankte Tiere, ein Untersuchungs-/Behandlungsraum so wie Mitarbeiter- und Gästetoilette ihren separaten Platz gefunden haben. Ein Umbau während des normalen Tierheimalltags ist schon eine Herausforderung, in 2020 zu Corona Zeiten war es eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten. Gerne hätten wir das neue Gebäude mit allen beim Bau und der Finanzierung Beteiligten offiziell eingeweiht. Corona hat uns dies leider im Frühjahr 2021 verdorben. Wir danken an dieser Stelle dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für die Förderung dieses wichtigen Projektes, unserem betreuenden Architekten und den beteiligten Handwerkern für den reibungslosen Ablauf in dieser für alle schwierigen Phase. Weiter gilt unser Dank der Sparkasse Moers/Aktion “Giro Cents”, der Aktion “Bewegen Hilft” initiiert von Herrn Guido Lohmann, der Apotheken Masken-Aktion unter der Leitung von Herrn Dr. Krivec und der Familie Rogall aus Moers. Durch diese so bedeutenden Aktionen für gemeinnützige Vereine, der Kunden, Mitstreiter und das persönliche Engagement war uns die Anschaffung der Quarantäneboxen, der Küche, so wie von Waschmaschine und Trockner möglich. Im Namen unserer beherbergten Tiere danken wir von Herzen und freuen uns darauf, bei dem nächst möglichen Tierheimfest den Besuchern die Erneuerung vorstellen zu können. Gefördert Ministerium für Umwelt, landwirtschaft,Natur- und verbraucherschutz