Neue Amtsleiterin in Neukirchen-Vluyn : Cornelia Hüsch erwartet ein arbeitsintensives Jahr

Neukirchen-Vluyn Die 55-Jährige leitet seit Jahresbeginn das Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales im Rathaus Neukirchen-Vluyn. Sie folgte auf Gerhard Resnitzek.

So arbeitete die Verwaltungsfachwirtin als hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte für Sachgebiete wie „Frauen und Alter“ und „Wohnen und Leben im Alter“. Verschiedenste Veranstaltungen zu familiären, gesellschaftlichen und beruflichen Themen gehen auf ihre Initiative zurück. Cornelia Hüsch war Ansprechpartnerin für Frauen mit berufsspezifischen Problemstellungen, die beispielsweise der Spagat Familie und Beruf mit sich brachte. Die Veranstaltungen im März zum Internationalen Frauentag in Kooperation mit dem Kreis Wesel sind dabei ein schillernder Nebenschauplatz. Den großen Bereich Quartiersarbeit, der mit Workshops und Info-Veranstaltungen in die Bevölkerung getragen wird, begleitet sie weiter.

Ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin mit Zusatzqualifikation für den gehobenen Dienst, so die Bezeichnung, machte sie im Rathaus – und kennt sich in der Gemengelage vor Ort und den Netzwerken aus. Ihr zur Seite steht das bewährte elfköpfige Team im Amt und funktionierende Außenstellen wie Kitas und Volkshochschule. Zwar ist das Jahr noch jung, doch es verspricht „aufgrund der vielen Projekte spannend und arbeitsintensiv zu werden. Bei uns passiert in diesem Jahr viel. Wichtig ist die Kontinuität gerade im Bereich Schule“, so die 55-Jährige mit Blick auf 2020. Zu den großen Projekten gehören unter anderem die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen, der Bau der Zentralen Sportanlage an der Tersteegenstraße mit Spatenstich im Herbst, der Bau der Zweifachturnhalle an der Jahnstraße, Baubeginn im April. Im Herbst steht die Einweihung des Kindergartens auf dem CJD-Gelände Wiesfurthstraße auf dem Plan. Die Kinderbetreuung ist bis dahin über eine Containerlösung neben der Tersteegenschule gegeben. „Die Kinderbetreuung bleibt ein großes Thema. Der Bedarf steigt, wie wir an den vielen Tagespflegeangeboten sehen“, so Hüsch.