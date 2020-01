Theater in Moers : Junges StM wagt sich an den „Letzten Henker“

Das Junge StM feiert Samstag Premiere. Es ist zugleich das Debüt von Lea Krell als Regisseurin.

Lea Krell wechselt die Seiten: Nachdem sie bereits in zwei Stücken des Jungen StM als Schauspielerin zu erleben war, führt sie erstmals Regie in einer Inszenierung am Moerser Theater. Ausgeguckt hat sich die 25-jährige Neukirchen-Vluynerin, die an der Akademie Off-Theater NRW in Neuss Theaterpädagogik studiert, ein anspruchsvolles und gesellschaftlich relevantes Stück: „Der letzte Henker“, nach einem Projekt von Peter-Jakob Kelting und Elias Perrig, bearbeitet von Bernhard Studlar. Premiere ist am Samstag, 25. Januar, 19.30 Uhr, im Studio des Schlosstheaters.