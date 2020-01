Politik in Moers : Kaenders und Maas bilden neue Fraktion

Politik in Moers

Moers Die Moerser Linken verlieren ihre populärste Politikerin. Gabi Kaenders bildet jetzt mit Dino Maas (FDP) die Freien Demokraten im Stadtrat.

Der Moerser Stadtrat wird bunter und bunter: Jetzt haben sich Dino Maas (FDP) und Gabriele Kaenders zur Fraktion „Freie Demokraten“ zusammengetan. Kaenders, bislang Galionsfigur der Linken in Moers, hat ihrer Partei den Rücken gekehrt. Am Sonntag sei sie zusammen mit ihrem Mann ausgetreten, berichtete sie am Dienstag vor der Presse. Damit wird auch ihre Bürgermeister-Kandidatur für die Linken hinfällig.