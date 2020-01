Schulprojekt : Gesamtschulen organisieren Holocaust-Gedenkfeier

Moers Am Montag, 27. Januar, laden die drei Moerser Gesamtschulen zu einer gemeinsamen Veranstaltung in die St.-Josef-Kirche ein.

Sie wollen sich stark machen gegen das Vergessen: Die Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp, die Hermann-Runge-Gesamtschule und die Geschwister-Scholl-Gesamtschule haben eine gemeinsame Veranstaltung zum Gedenken an den Holocaust geplant. Diese soll am Montag, 27. Januar, stattfinden, dem internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, sowie dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.

„Wenn man sich die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen in und um Moers ansieht, dann ist es wichtig, Gesicht zu zeigen und ein Zeichen in Sachen Courage und Respekt zu setzen“, sagt Sandra Punge, eine der Projekt-Initiatorinnen und Lehrerin an der Anne-Frank-Gesamtschule. Sie ist froh, dass in diesem Jahr auch die Geschwister-Scholl-Schule Teil des Projektes geworden ist: „So können wir gemeinsam für unsere Namensgeber einstehen.“ Die Geschwister Scholl und Hermann Runge waren Widerstandskämpfer gegen die Nazis, Anne Frank wurde durch sie verfolgt. „Wir wollen, dass sich die Schüler von den Namensgebern ihrer Schulen ermutigt fühlen, auch etwas zu tun“, betont Saskia Elle. Die Kunst- und Geschichtslehrerin der Hermann-Runge-Gesamtschule hat für die Veranstaltung eigens Grafiken angefertigt. Die popart-ähnlichen Strichzeichnungen der Schul-Namensgeber zieren nun Buttons. Sie sollen an Schüler und Anwesende der Veranstaltung gehen. Im vergangenen Jahr nahmen rund 400 Zuschauer am Gedenken teil.